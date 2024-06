Albania, altro tris: Azerbaijan battuto 3-1

Dopo il successo per 3-0 con il Liechtenstein, l'Albania si dimostra particolarmente in palla e vince anche la seconda e ultima amichevole prima dell'esordio agli Europei contro l'Italia. La nazionale di Sylvinho batte 3-1 anche l'Azerbaijan: nel primo tempo va a segno Bajrami. Nella ripresa, tante sostituzioni ma nel finale Manaj e Laci chiudono la gara. Nel recupero il gol dell'Azerbaijan che rende meno amaro il punteggio

ALBANIA-AZERBAIJAN 3-1

12' Bajrami (A), 81' Manaj (A), 88' Laci (A), 91' Gurbanli (AZ)



ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti (78' Ismajli), Djimsiti (46' Mihaj), Mitaj (46' Aliji); Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani (46' Hoxha), Broja (46' Manaj), Sulejmanov (61' Laci). Ct. Sylvinho

AZERBAIJAN (4-3-3): Magomedaliyev; Mammadov (49' Qardasxan), B. Huseynov, Mustafazada, Jafarguliyev; Makhmudov (69' Mustafaev), Diniev (49' Jamalov), Isayev; Bayramov (63' Iskenderli), Emreli (77' Gurbanli), Sheydaev (69' Nuriyev). Ct. Asadov

Inizia anche un po' a far paura questa Albania che si dimostra davvero in palla in vista della gara d'esordio degli Europei 2024 contro l'Italia in programma il prossimo 15 giugno. Dopo il netto 3-0 al Liechtenstein, la nazionale di Sylvinho segna altre tre reti nella seconda amichevole contro l'Azerbaijan. Gara brillante del centrocampo albanese con Asllani, Ramadani e Bajrami e proprio Bajrami è stato l'autore del gol del vantaggio albanese.

A inizio ripresa, Sylvinho ha effettuato 4 cambi e la qualità del gioco ne ha risentito. Tuttavia, anche la ripresa è stata ben giocata dall'Albania che poi nel finale è riuscita a trovare due reti in pochi minuti: all'81' è arrivato il gol di Manaj e all'88' la terza rete di Laci. Nel finale, l'Azerbaijan ha provato a reagire trovando il gol con Gurbanli, una rete che ha reso il risultato un po' meno amaro per gli azeri.