Assente nell'allenamento di venerdì come l'acciaccato Meret, dove al suo posto è stato provato Fagioli, il centrocampista dell'Inter ha svolto terapie e domenica sera non sarà a disposizione contro la Bosnia. Barella convive con un problema al retto femorale e svolgerà esami di controllo per valutare le sue condizioni. Ancora incerta la sua presenza per Italia-Albania, gara d'esordio il prossimo 15 giugno; se così non fosse ci sarebbe l'opportunità di vederlo in campo per la seconda partita contro la Spagna