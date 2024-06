Convocati Italia a Euro 2024: i motivi delle scelte di Spalletti

Luciano Spalletti ha scelto i suoi 26 per difendere il titolo europeo. Restano a casa, non senza qualche dispiacere per il ct, Provedel, Ricci e Orsolini (che di fatto ha perso il ballottaggio con Zaccagni). Scelte tecniche, “fatte per il bene della nazionale, per avere più qualità in mezzo (con Fagioli), per essere più imprevedibili”, secondo il ct. Ecco la necessità di avere giocatori in grado di fare più cose, di ricoprire più ruoli...

I portieri

Provedel, nel gioco delle gerarchie, resta indietro rispetto a Meret. Il posto di titolare però è più che mai nelle mani di Donnarumma. Vicario pur avendo le carte in regola per essere un primo per ora va in panchina. Gigio, miglior giocatore dell’europeo vinto, è il più presente (61 gare), sarà capitano. Viene da una stagione che lo ha visto tra i migliori se non il migliore nella difesa della porta. Sul podio anche per la costruzione da basso: primo regista di Mancini così come con Spalletti. Il gol di Scamacca contro l’inghilterra parte propria da un’azione costruita dal basso, emblematico per attrazione e scelta. In Europa Donnarumma è secondo per percentuale nel gioco corto solo a Simon, il portiere della Spagna: 71% contro 79%. E pazienza se ha il 48 di piede.