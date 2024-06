Dopo lo 0-0 contro la Turchia, gli Azzurri superano 1-0 la Bosnia nell'ultimo test pre-Europeo. L'analisi del CT Spalletti: "Abbiamo fatto una buona partita, migliore rispetto a Bologna. Ma ho visto qualche timidezza nelle giocate e alcuni atteggiamenti non avevano la giusta energia". Sui singoli: "Buona partita di Buongiorno, bravo anche Scamacca. Il portiere gli ha negato due gol". E ora destinazione Germania: "Siamo convinti di avere una buona squadra" HIGHLIGHTS - PAGELLE

Basta un gol di Frattesi per ritrovare la vittoria, 1-0 dell'Italia che anticipa la partenza per la Germania con destinazione Euro 2024. Dopo lo 0-0 con la Turchia, gli Azzurri superano la Bosnia nell'ultimo test amichevole prima del torneo continentale. Qualche buona indicazione per Luciano Spalletti, CT che ha analizzato così la partita: "Stasera abbiamo palleggiato meglio nel primo tempo, ma anche nel secondo abbiamo creato. Ad annacquare un po’ tutti questi mezzi passaggi, le intenzioni di far girare la palla… Ma erano timidezze nel giocarla. Il doppio play molto bene, hanno queste qualità nel muovere la palla sullo stretto e prepararsi le imbucate giuste. Bene nel primo tempo in particolare, poi abbiamo concesso loro campo e ci siamo ritirati di una decina di metri concedendogli il possesso. Non era semplice arrivare così tante volte davanti al loro portiere soprattutto se sono chiusi. Alcuni retropassaggi ci hanno creato problemi, ma la qualità è stata alta. Buona partita di Buongiorno, attento sul loro centravanti. Fisicamente è molto bravo”. approfondimento L'Italia è pronta per l'Europeo: 1-0 alla Bosnia

"Siamo convinti di avere una buona squadra" Spalletti ha proseguito: "Abbiamo fatto una buona partita complessivamente, alcuni atteggiamenti non avevano la giusta energia. Sicuramente molto migliore rispetto a Bologna, dobbiamo però essere più continui nella partita. E poi qualche retropassaggio un po’ morbido, ci siamo fatti pressare. Scamacca? Buona partita anche lui, il portiere gli ha negato due gol. La strada è quella giusta per migliorare. Frattesi non ha questa continuità nel prendere sempre la stessa posizione. Però poi si è trovato davanti al portiere, ha fatto bene. E Chiesa ha occupato la sua posizione a sinistra, si trova bene con Cambiaso perché lo conosce". Ora destinazione Germania per la Nazionale: "Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, siamo convinti di avere una buona squadra. Ora entriamo in clima partita vera, hanno giocato un po’ tutti in queste due amichevoli". approfondimento Italia-Bosnia 1-0: le pagelle di Fabio Caressa

Frattesi: "Dobbiamo migliorare ancora" Quattro gol in nove partite in Nazionale per Davide Frattesi, decisivo contro la Bosnia: "Potevo farne anche altri, c’è da migliorare a livello generale. Dobbiamo mettere qualcosa in più, ma ci arriveremo. Le occasioni le abbiamo create, poi dobbiamo essere bravi a sfruttarle. Si sono viste cose interessanti che proporremo ancora, come alcune giocate sulla trequarti. Ci siamo trovati, era una delle prime volte che giocavamo insieme. Si può migliorare. Ho cercato di interpretare al meglio il ruolo. Abbiamo lavorato tanto, la gamba non ancora brillantissima ma alcune giocate si sono viste".

Scamacca: "Non mi serve il gol per sentirmi più sicuro" Due occasioni importanti al Castellani per Gianluca Scamacca, gol negato dal portiere avversario: "Oggi gli ho tirato un po’ addosso. Buona partita, abbiamo scaldato i motori. Non ho bisogno di segnare per sentirmi più sicuro. Mi diverto anche a fare una sponda per i compagni, se il gol arriva ancora meglio. Questa sarà una competizione con partite secche, tutto è possibile. Sono molto contento di far parte della rosa che va in Germania".