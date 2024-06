Italia, la foto ufficiale e la nuova divisa Armani per Euro 2024

L'Italia ha presentato la divisa formale che utilizzerà per il prossimo Europeo, realizzata da Emporio Armani ispirandosi a quella indossata dalla Nazionale nel 1928. Euro 2024 si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio (tutti i match in diretta su Sky e in streaming su NOW)

