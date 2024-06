"Siamo candidati a vincere, lo dico apertamente". In un'intervista a Marca, Daniel Carvajal ha fissato l'obiettivo della Spagna per il prossimo Europeo: andare fino in fondo alla competizione. "La gente non crede che siamo favoriti e questo ci rafforza. Ora sono nel mio miglior momento e spero di poterlo dimostrare". Tra i convocati del Ct Luis de la Fuente ci sono diversi giocatori di Real Madrid e Barcellona. La loro convivenza, però, non preoccupa Carvajal: "Giochiamo insieme con buone sensazioni. Tutti difendono i colori del proprio club, ma quando indossiamo la maglia della Spagna siamo tutti fratelli".

leggi anche Avversarie Italia: la Spagna di De la Fuente