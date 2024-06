È la testa di serie nel girone dell’Italia ed è anche una delle candidate al titolo. La Spagna di Luis de la Fuente arriva in Germania con un mix di giovani talenti e giocatori di grande esperienza internazionale. Nel 2021 sono stati proprio gli azzurri a eliminare la Roja in semifinale. Quest’anno, come nel 2012, lo scontro sarà già nel girone, nel secondo match, il prossimo 20 giugno a Gelsenkirchen

TUTTO SU EURO 2024