È reduce dal terzo posto nei Mondiali in Qatar e dal secondo nel gruppo di qualificazione a Euro 2024. Nel girone B dell'Italia ci sarà anche la Croazia di Zlatko Dalic e Luka Modric. L'unica vittoria degli Azzurri contro i biancorossi risale a un'amichevole giocata nel 1942, da lì in poi solo sconfitte e pareggi. Quest'anno la sfida tra le due squadre, in programma il 24 giugno a Lipsia, sarà decisiva per la qualificazione agli ottavi

