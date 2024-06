Sabato sera inizierà il cammino dell' Italia a Euro 2024 , con gli Azzurri che affronteranno l'Albania. A due giorni dall'esordio Federico Chiesa ha parlato del cammino che sta per affrontare insieme ai suoi compagni partendo dal gol in semifinale contro la Spagna di Euro 2021: " Le emozioni che mi porta a galla quella rete sono magnifiche perché è stata una partita davvero combattuta - ha dichiarato ai canali della Uefa. Però adesso c'è da iniziare un nuovo torneo con nuove sfide, abbiamo un girone tosto e dobbiamo pensare a quello ". Sarà una Nazionale rivoluzionata rispetto a quella di tre anni fa, con parecchi giocatori che non fanno più parte del gruppo azzurro: " Chiellini e Bonucci sono stati dei campioni assoluti , però ho visto che nella nostra squadra ci sono dei futuri campioni. Le qualità ci sono in ogni reparto, siamo un bel gruppo, una bella nazionale , cercheremo di proporre il nostro calcio e di andare più avanti possibile".

"Vedere tutta questa gente ci dà una carica in più"

Poi Chiesa ha commentato le richieste di Spalletti nello sviluppo del gioco: "Non è proprio una mentalità italiana, diciamo così. Però negli ultimi anni anche la Nazionale italiana, prima con Mancini e poi con Spalletti, sta seguendo questa strada di imporre il proprio gioco e di tenere la palla per avere più occasioni e rischiare meno in fase difensiva". Il calciatore della Juventus ha parlato anche del suo percorso: "Dopo Euro 2021 sarei potuto arrivare tra i top del calcio, poi sfortunatamente mi sono rotto il crociato e ho avuto un lungo percorso di riabilitazione. Il mio obiettivo è sempre quello di ritornare tra i top, ho 26 anni e il tempo c'è. In questo Europeo vorrei dimostrare di nuovo di che pasta sono fatto. Il paragone di Spalletti con Sinner mi ha fatto piacere ma il suo è uno sport singolo ed essere il numero 1 lì è qualcosa di incredibile, lui non lo conosco ma sembra un bravo ragazzo con la testa sulle spalle". In chiusura una battuta sui tifosi e sull'obiettivo finale: "Vedere tutta questa gente al nostro seguito ci fa piacere e ci dà carica in più, 3 anni fa non è stato possibile a causa del Covid. Come ho detto in precedenza vogliamo dimostrare il nostro valore in questo Europeo. C'erano dubbi anche in quello prima e abbiamo vinto, vediamo in questo dove possiamo arrivare e dopo l'obiettivo sarà tornare a giocare un Mondiale".