Attaccante per professione, portiere per hobby. Olivier Giroud ha dimostrato che la distanza tra fare gol e impedire agli 'avversari' di segnare è davvero breve... almeno per lui. L'ex attaccante del Milan - che proseguirà la sua carriera in MLS con i Los Angeles FC - in ritiro con la Francia in vista degli Europei, è tornato a divertirsi tra i pali. Lo ha fatto nel corso di un allenamento della squadra di Deschamps, realizzando una gran parata sotto l'incrocio dei pali immortalata dai social della nazionale francese.

Giroud portiere anche in Genoa-Milan Non è la prima volta che vediamo Giroud impegnato in un ruolo per lui "insolito". Già il 7 ottobre scorso, nel corso di Genoa-Milan di Serie A, il bomber francese aveva mostrato le sue abilità con i guantoni: al 98', in un finale di partita folle, Maignan aveva rimediato un cartellino rosso e a sostituirlo tra i pali era stato proprio il connazionale visti i cambi già esauriti da Pioli. Giroud in quella circostanza se l'era cavata benissimo, uscendo in maniera strepitosa su Puscas e salvando il risultato: 1-0 finale per i rossoneri.

Mbappé e Coman assenti nell'allenamento di giovedì Intanto Mbappé e Coman non hanno preso parte all'allenamento di giovedì. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'attaccante non ha svolto la seduta con il resto dei compagni ma ha lavorato in palestra. Coman, invece, sarebbe stato colpito da un leggero virus. La squadra di Deschamps esordirà il prossimo 17 giugno alle 21 a Dusseldorf contro l'Austria.