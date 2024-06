Grande assente per la rottura del crociato nel mese di aprile, il centrocampista del scozzese del Bologna ha voluto vivere l’aria di Euro 2024 in esclusiva su Sky, considerando la sfida inaugurale della sua Scozia contro la Germania, in programma questa sera alle ore 21.00. Nonostante il forfait, però, Ferguson promette: "Rinunciare agli Europei non è facile, ma farò il possibile per rappresentare la Scozia nella prossima competizione". Nel VIDEO l’intervista completa

