Il concetto di Last Dance, oggi, è più popolare che mai. Dal documentario di Michael Jordan in poi il mondo sportivo si è riempito di ultimi balli, ultimi recital, l'ultima grande prova di un grande sportivo. In Germania nessuno, ma proprio nessuno, si vuole perdere gli ultimi tocchi al pallone di Toni Kroos. Così delicati, così morbidi anche quando così tesi, come il cambio gioco al decimo minuto di Germania-Scozia che crea la situazione del gol del vantaggio di Wirtz. Un piacere per gli occhi: perché Toni Kroos ha deciso di smettere di giocare?

LE PAGELLE Musiala e Wirtz da brividi, Kroos disegna calcio