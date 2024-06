Donnarumma: "Spirito di Wembley per notti magiche"

È cambiata un po' la nazionale rispetto a 3 anni fa: tanti giovani e altri riconfermati. Avete in più, oltre che Spalletti, anche Gianluigi Buffon. Tu avevi la sua maglia a casa tua... "Sì, è ancora lì., la prima maglia di quando ho giocato contro di lui. Avere Buffon qua fa veramente un effetto incredibile, perché penso che è stato l'idolo di tutti i ragazzi presenti qui. Avere un campione del genere con noi... penso che l'emozione la sentiamo forte. Quando ci parla delle sue esperienze poi ci aiuta molto. È un gruppo giovane sì, ma alcuni sono già molto esperti, quindi non abbiamo problemi da quel punto di vista. I più 'vecchi' devono dare un pensiero forte anche ai nuovi arrivati, ma non ci sarà problema perché i nuovi si sono adattati molto bene. Siamo un gruppo unito, forte, pronti per questa fantastica storia e speriamo di arrivare più in fondo possibile"

Donnarumma in conferenza stampa: "Albania sfida più insidiosa"

Il portiere della Nazionale ha parlato anche in conferenza stampa. "Questa è la sfida più insidiosa perché siamo in un gruppo difficile e non possiamo sbagliare all'esordio - ha detto -. Loro sono rapidi, hanno un bel gioco e domani non si può giocare al 79-80%, ma bisognerà essere al 100%. Pensiamo una gara alla volta e quindi bisognerà vincere per mettere un primo tassello al punto giusto. Loro hanno individualità molto forti e dovremo stare attenti a non allungarci perché in contropiede sanno far male. Dovremo essere compatti, equilibrati e dovremo metterci tanta attenzione per non allungarci. La partita si può vincere anche all'ultimo minuto". E sulle regole imposte da Spalletti ha aggiunto: " Quando sei in stanza usi i tuoi giochini, ma è importante non fare tardi la sera. Dopo cena siamo tutti insieme nella salata giochi, passiamo un po' di tempo lì e ci svaghiamo. Il mister ci ha dato un po' di indicazioni e consigli ma nessuna regola seria".