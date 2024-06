Barella c'è, le probabili di Italia-Albania

Si avvicina l'esordio degli azzurri agli Europei. Spalletti non ha ancora sciolto definitivamente le riserve, ma per la prima gara del girone dovrebbe affidarsi alla difesa a 4, con Calafiori al fianco di Bastoni. In avanti Chiesa, Frattesi e Pellegrini alle spalle di Scamacca. Sylvinho punterà su Broja al centro dell'attacco: ecco le probabili formazioni di Italia-Albania

