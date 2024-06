Eriksen subì un arresto cardiaco tre anni fa e venne rianimato con un defibrillatore durante la partita poi persa 1-0 contro la Finlandia a Euro 2021. Ora dice: "Non vedo l'ora di giocare a calcio e penso positivo"

Christian Eriksen assicura di aver superato psicologicamente il malore che lo fece crollare a terra nella partita di apertura di Euro 2020 (giocato nel 2021 a causa del Covid) con la sua Danimarca, mentre si appresta a tornare per la prima volta in campo nel torneo continentale. Eriksen subì un arresto cardiaco tre anni fa e venne rianimato con un defibrillatore durante la partita poi persa 1-0 contro la Finlandia. Il centrocampista del Manchester United ha giocato con la Danimarca ai Mondiali del 2022 e domenica sarà in campo contro la Slovenia. Dal malore "sono passati tre anni, nel frattempo sono successe tante cose e quindi sinceramente non ci penso ogni giorno. Non vedo l'ora di giocare a calcio e penso agli aspetti positivi" - sono state le sue parole.

Cosa era successo È la prima partita del girone B dell'Europeo del 2021, Danimarca contro Finlandia: Christian Eriksen, al tempo all'Inter, si avvicina al fallo laterale per ricevere lo scambio col compagno di squadra ma, improvvisamente, cade a terra, privo di sensi. È arresto cardiaco. I minuti successivi al tonfo sono di grande apprensione, in campo come nella mente di qualsiasi appassionato di calcio. Le immagini dei giocatori della Danimarca che fanno scudo a telecamere e tifosi sugli spalti - tutti uniti, abbracciati, garantendo la privacy in un momento delicatissimo - sono da incorniciare. Come quelle di capitan Kjaer e Schmeichel che parlano e assistono la moglie di Eriksen, scesa in campo in lacrime. Lo stesso Kjaer ricopre un ruolo fondamentale nella manovre di primo soccorso: Eriksen uscirà dal campo cosciente e la partita riprenderà due ore dopo, a seguito di notizie confortanti sulle sue condizioni. approfondimento Kjaer: "Eriksen? Non sono un eroe. Tutto istinto"

Il defibrillatore cardiaco sottocutaneo Eriksen tornerà a giocare il 26 febbraio del 2022, poco più di sette mesi dopo l'arresto cardiaco. Lo fa al Brentford, che lo ingaggia a parametro zero dopo la risoluzione contrattuale con l'Inter e dopo il responso negativo al giocare in Italia con un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Eriksen è poi tornato in campo anche nell'ultimo Mondiale del 2022 con la maglia della sua Danimarca. Ora è pronto a farlo anche negli Europei.