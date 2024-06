A Stoccarda si apre anche il gruppo C dell'Europeo 2024: si affrontano Slovenia e Danimarca. Kek lascia inizialmente Ilicic in panchina, tandem d'attacco composto da Sesko e Sporar. Hjulmand con Eriksen dietro le punte Hojlund e Wind. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD