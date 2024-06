Dal Real alla Spagna: il mese da sogno di Carvajal

Dopo aver alzato come capitano del Real Madrid la Champions League 2024, venendo eletto MVP della finale, Dani Carvajal ha segnato il primo gol con la maglia della Spagna all'esordio personale in un Europeo...

Da "Una settimana da Dio" con Jim Carrey, a "Un mese da Dio": protagonista Daniel Carvajal. Il difensore del Real Madrid, dopo essersi tolto la soddisfazione di sbloccare la finale di Champions League, vinta dalle Meregues 2-0 contro il Borussia Dortmund, e aver alzato al cielo di Londra prima il premio di MVP e poi la Coppa come capitano, ma proseguito il suo magic moment anche con la maglia della nazionale...

Carvajal, gol al debutto negli Europei

Carvajal ha realizzato contro la Croazia una rete dal sapore speciale, la prima in nazionale, segnata nel giorno del suo debutto ai campionati Europei di calcio. Il difensore 32enne era stato costretto a saltare per infortunio le ultime due edizioni (sia nel 2016, che nel 2021 per problemi muscolari).