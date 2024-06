Grande debutto per la Spagna a Euro 2024. Le reti di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal hanno steso 3-0 la Croazia e regalato alla squadra di De La Fuente i primi tre punti in classifica. Tanti ottimi voti per la Roja, mentre nella Croazia male l'attacco. Le pagelle di Maurizio Compagnoni

