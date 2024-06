Uomo armato ad Amburgo: spari della polizia

È successo intorno alle ore 12.30 durante la marcia dei tifosi olandesi: un uomo ha cercato di ferire i tifosi con un'ascia. La polizia ha inizialmente provato a fermarlo con dei gas lacrimogeni, ma è stata poi costretta a sparare. Ad Amburgo alle 15 scenderanno in campo Polonia e Olanda. Si tratterebbe di un gesto isolato e non legato al calcio. La ricostruzione della 'Bild' e il comunicato della polizia

Come riportato dal Bild e confermato dalla polizia di Amburgo, oggi intorno alle 12.30 durante la famosa marcia dei tifosi Orange - sulla Reeperbahn in direzione stadio - un uomo ha cercato di ferire i tifosi con un'ascia dorata. La polizia ha inizialmente provato a fermarlo con dei gas lacrimogeni, ma è stata poi costretta a sparare. Si sono sentiti quattro colpi di pistola e l’uomo è ora in gravi condizioni. Ad Amburgo alle 15 scenderanno in campo Polonia e Olanda. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un gesto isolato e non legato al calcio.