Dopo la convincente vittoria contro la Croazia, la Spagna è tornata ad allenarsi nella giornata di oggi, domenica 16 giugno, in vista della sfida contro l’Italia di Spalletti, in programma giovedì 20 alle ore 21:00. Considerando il match giocato nella giornata di ieri, quest’oggi i giocatori che sono stati schierati come titolari non sono scesi in campo, ma hanno svolto lavoro in palestra. Assente, però, in campo anche Aymeric Laporte. Il difensore spagnolo è infatti ancora alle prese con il problema muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida di debutto contro la Croazia. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore per capire se alla fine potrà essere a disposizione di De la Fuente per il match contro l’Italia, che nella giornata di ieri ha battuto l’Albania in rimonta per 2-1, anche se al momento sembra molto difficile che possa recuperare in tempo per il 20 giugno. In caso di forfait, è possibile che possa esserci ancora a Nacho in coppia con Le Normand.