Il significato della nuova esultanza di Bellingham

Nella prima partita è stato decisivo per l'1-0 e migliore in campo, è il quindicesimo premio di uomo partita della stagione tra Inghilterra e Real Madrid su una quarantina di partite giocate, tradotto: ogni tre gare Jude domina i novanta minuti e fa vincere i suoi. Una stagione di premi e il motivo della sua esultanza tra lupi e licantropi GLI HIGHLIGHTS DI SERBIA-INGHILTERRA

Hey Jude, sempre lui. L'uomo MVP non poteva che essere Bellingham, il ragazzo dalle spalle larghe che nella prima partita degli Europei ha interpretato sul campo quello spot Adidas che lo ha eletto come simbolo del riscatto di un intero popolo, quello di chi ha inventato il calcio ma che non vince un grande torneo dal lontano 1966. Era un Mondiale, mai un Europeo. Delusioni su delusioni che sembrano ora cercare rivincita nella nazionale guidata dalla star del Real Madrid - fresco di Champions. È lui il nome nuovo. Quello che oltermanica sperano sia di una nuova era. euro 2024 Bellingham MVP con l'Inghilterra: tutti i migliori

MVP ogni 3 partite È stato eletto MVP contro la Serbia, lo era stato tre volte col Real in Champions (Napoli andata e ritorno e Union Berlino) e altre undici volte in stagione, per un totale di 15 premi da uomo partita. Su una quarantina di partite giocate, tradotto: ogni tre gare Jude domina la partita e fa vincere i suoi. Senza dimenticarci che Bellingham è anche MVP anche dei valori di mercato (180 milioni, nessuno come lui e al pari del solo Mbappé), che è stato l'ultimo Golden Boy, il calciatore dell'anno dell'ultima Liga, il giovane dell'anno dell'ultima Champions ed è stato inserito nella squadra della stagione della Champions, vinta. Al suo primo anno di Real.

Lupi e licantropi E poi tutto quello che ruota intorno a delle fantastiche prestazioni sul campo. La sua esultanza a braccia protese, come ali di un rapace, è diventata social e ripetuta nel mondo reale dei campetti di tutto il pianeta, dove i bambini che imitavano CR7 e Messi (ora in Arabia e America), oggi inneggiano a Jude. A Euro 2024 un nuovo tormentone con le mani sul volto: un lupo. Una celebrazione ispirata al gioco Werewolf (licantropi), il più gettonato tra gli inglesi in ritiro almeno dal Mondiale scorso: un gioco di strategia dove l'obiettivo - racconta il Sun - è identificare e uccidere i licantropi all'interno di un villaggio (forse avete sentito parlare di "lupus", versione italiana analoga). Tutto questo è Jude Bellingham. E l'Europeo è appena cominciato.