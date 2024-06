Euro 2024, le partite di oggi

Tre le partite da seguire oggi sui canali Sky e in streaming su NOW . Si parte alle 15 con Romania-Ucraina (Girone E), alle 18 Belgio-Slovacchia (Girone E), mentre alle 21 in campo, per il Gruppo D, c'è Austria-Francia. Tutte le partite su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Oggi, lunedì 17 giugno tre le partite da seguire sui canali Sky e in streaming su NOW. Alle 14 appuntamento con 'EuroGoleador': in studio: Sara Benci, Paolo Assogna e Gianfranco Teotino. Alle 15 fischio d'inizio per Romania-Ucraina in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara. Dalle 17 spazio a 'Sky Euro Show': in studio: Sara Benci, Paolo Assogna, Gianfranco Teotino. Alle 18 c'è Belgio-Slovacchia (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Telecronaca di Daniele Barone. Dalle 20 alle 23 ecco 'Sky Euro Show' con Leo Di Bello, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Laura Giuliani e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles. Chiude la giornata, alle 21, Austria-Francia (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Francesco Cosatti.