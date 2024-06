Dopo la vittoria all'esordio contro la Croazia per 3-0 la Spagna ha iniziato a preparare il match del 20 giugno contro l'Italia che potrebbe già regalare la qualificazione agli ottavi di finale in caso di vittoria. Fra i protagonsiti del match c'è stato sicuramente Unai Simon, 27enne portiere dell'Atlhetic Bilbao, che ha sventato anche un calcio di rigore ai croati mantenendo la porta imbattuta. Ecco il suo pensiero sugli azzurri: "Contro l'Italia si fa sempre molta fatica e i risultati, da una parte o dall'altra, sono sempre di misura. Batterli per noi è un obiettivo, mentre per i tifosi sarà comunque un match da godere. Non dobbiamo pensare che un pareggio con l'Italia sia sufficiente per arrivare agli ottavi. Giocheremo per vincere senza pensare ad altro. Non è nella nostra mentalità". Un'Italia diversa da quella affrontata 3 anni fa che vinse ai rigori: "Giocano in modo diverso quella si schierava con un 352 questa gioca invece a 4 ed è più offensiva. Cercheremo la soluzione ma ovviamente non la dico qua. Ha tanti grandi giocatori, Jorginho ha grande esperienza e sarà molto complicato sicuramente"

