Nel video Paolo Ciarravano analizza, attraverso lo Sky Tech, pregi e difetti della prossima avversaria dell'Italia a Euro 2024 per quanto mostrato nella gara d'esordio contro la Croazia. Una Spagna più verticale rispetto a quella di Luis Enrique, che aggredisce (ma anche concede) di più. Ecco come l'Italia può metterla in difficoltà...

