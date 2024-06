Alla vigilia dello storico esordio agli Europei della Georgia che il 18 giugno affronterà la Turchia di Montella è arrivato, anche nel ritiro della Nazionale georgiana, l'eco delle parole dell'agente di Kvaratskhelia sulla volontà di lasciare Napoli. Ecco come commenta la notizia la stampa georgiana, che avrebbe evitato il caso per non turbare la preparazione della squadra. Lo conferma al microfono di Giorgia Cenni la collega Salome Kharatishvili

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TURCHIA-GEORGIA - NAPOLI RISPONDE A KVARA