Come recita il cartello alle spalle di Shevchenko in questa foto, lo stadio è stato costruito in occasione degli Europei del 2012 che si sono giocati proprio in Polonia e Ucraina (non ha ospitato partite della fase finale - a Kharkiv si è giocato al Metalist - ma è diventato poi la base di allenamento della nazionale ucraina) ed è stato distrutto esattamente dieci anni dopo dai bombardamenti delle forze armate russe