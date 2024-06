Sfida decisiva a Stoccarda nell'equilibratissimo gruppo E. Tedesco rilancia Trossard (al posto dello squalificato Lukebakio) con Doku e De Bruyne alle spalle di Lukaku. C'è ancora Tielemans in mezzo. Novità per Rebrov: giocano sia Dovbyk che Yaremchuk, mentre Mudryk va in panchina come Yarmolenko. Difesa a cinque con l'inserimento di Svatok. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

