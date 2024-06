La storia (che si candida tra le più pazze di questo Europeo) è capitata alla prima giornata di partite nell'esordio della Germania: un tifoso si è rotto la mano dopo aver ricevuto un'involontaria pallonata nel riscaldamento da Füllkrug. "Non sapevo se ridere o piangere" ha detto alla 'Bild'. Per lui in arrivo una maglietta omaggio

Chi non vorrebbe un pallone ricordo dell'Europeo di calcio? Domanda trabocchetto, o quantomeno se quel pallone - scagliato per errore fuori bersaglio da Niclas Füllkrug - ti ha rotto una mano. È la storia (che si candida tra le più pazze di questo Europeo) accaduta proprio il primissimo giorno di partite del torneo, all'esordio della Germania. Kai è un tifoso tedesco in tribuna - evidentemente molto vicino al campo - e sta per assistere a Germania-Scozia, l'esordio assoluto della sua nazionale, quando una tremenda pallonata durante il riscaldamento scagliata dal centravanti carrarmato dei suoi lo colpisce in pieno. Ko tecnico: mano rotta.