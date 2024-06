Un nuovo volto nella squadra di Sky Sport per l'Europeo: è Riccardo Montolivo che giovedì 20 giugno, in occasione di Spagna-Italia, sarà nello studio pre e postpartita da Gelsenkirchen a partire dalle 20 con Federica Masolin, Alessandro Costacurta e Paolo Condò

La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con le partite del secondo turno dell'Europeo, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW. Secondo appuntamento per gli Azzurri di Luciano Spalletti, in campo giovedì 20 giugno alle 21 contro la Spagna. L’incontro di Gelsenkirchen sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con il contributo dal campo di Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà e l’esordio di Riccardo Montolivo nel dream team di Sky Sport.