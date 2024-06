Il Portogallo di Cristiano Ronaldo debutterà a Euro 2024 martedì 18 giugno alle 21 contro la Repubblica Ceca. La partita sarà diretta da una terna tutta italiana, composta dall'arbitro Guida e dagli assistenti Meli e Peretti. Match live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Portogallo-Repubblica Ceca in tv

L'incontro tra il Portogallo e la Repubblica Ceca sarà trasmesso oggi, martedì 18 giugno, alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con commento di Lorenzo Minotti. Inoltre, da non perdere l’appuntamento con 'EuroGoleador' dalle ore 14, in studio Sara Benci, Paolo Assogna e Gianfranco Teotino. Dalle 17 'Sky Euro Show', in studio Mario Giunta, Paolo Assogna e Alessandro Costacurta, e dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Andrea Marinozzi.