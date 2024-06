Szczesny tra i pali, ha tenuto in piedi la sua Polonia finché ha potuto. Le connessioni di Akanji, Hancko annulla il Belgio, Aebischer la sorpresa più grande, Eriksen che chiude il cerchio e i gemelli Kanté, tornati in due. Davanti c'è tantissima qualità: ecco i migliori della prima giornata di Euro 2024 a cura di Andrea Marinozzi (un appuntamento per ogni fase fino alla top XI finale!)

