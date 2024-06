Quinta volta consecutiva in cui agli Europei l'Italia dovrà vedersela contro la Spagna. Nell'ultimo confronto furono necessari i rigori per decretare la vincente dopo l'1-1 dei supplementari in semifinale. Spalletti in conferenza stampa alla vigilia: "In rosa tanti li sanno battere, poi bisogna avere sempre quello di scorta se il giocatore iniziale non se la sente". Ma in caso di rigore, chi lo calcerà? Ecco i nomi 'spoilerati' dal Ct azzurro in sala stampa

LE PAROLE DI SPALLETTI - NEWS FORMAZIONE