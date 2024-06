L'attaccante, dopo essersi rotto il naso e aver deciso di evitare l'operazione, spinge per tornare subito in campo, come dimostra anche un suo post su Instagram. Ma Deschamps non lo rischierà nella prossima contro l'Olanda: chi giocherà al suo posto? Diverse le soluzioni possibili

Kylian Mbappé salterà la prossima partita della Francia, quella contro l'Olanda di venerdì 21 giugno. A confermarlo sono diverse fonti, tra le quali L'Equipe ed Espn, secondo cui l'attaccante non sarà rischiato per la seconda gara del girone e risparmiato in caso di bisogno per il match conclusivo del gruppo D contro la Polonia. Scelta precauzionale, dunque, nonostante il giocatore inizialmente spingesse per giocare da subito. Dopo essersi rotto il naso in seguito allo scontro con Danso nell'incontro vinto con l'Austria, infatti, la stella del Real Madrid ha deciso di evitare l'operazione - che lo avrebbe tenuto fuori per tutto l'Europeo - per poter tornare il prima possibile in campo, grazie all'ausilio di una maschera protettiva. E lo stesso giocatore proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 19 giugno, ha voluto postare su Instagram tutta la sua voglia di giocare e la sua dedizione per la causa francese: "Senza rischi non ci sono vittorie", ha scritto il francese.