Oggi, giovedì 20 giugno tre le partite della seconda giornata dell'Europeo da seguire sui canali Sky e in streaming su NOW. Alle ore 15 Slovenia-Serbia (Girone C) in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi. Alle 18 in campo Danimarca e Inghilterra (Girone C), live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Laura Giuliani. Chiude alle 21 Spagna-Italia (Girone B), in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, a bordocampo: Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio.