Arnautovic segna su rigore e si commuove. VIDEO

Il velo per il raddoppio e il rigore del definitivo 3-1 nella partita di Arnautovic, capitano dell'Austria decisivo nella vittoria sulla Polonia. Gol numero 37 in Nazionale (a -7 dal record all-time di Polster) per l'attaccante dell'Inter, che dopo la trasformazione del penalty si è lasciando andare a un'esultanza rabbiosa. Festa seguita dall'abbraccio dei compagni e dalla commozione sul volto di Marko che poi ha spiegato: "Mio padre non è stato bene ma era allo stadio"

POLONIA-AUSTRIA 1-3, GOL E HIGHLIGHTS