In mattinata il presidente ucraino ha parlato in videocollegamento ai calciatori della nazionale, in ritiro a Dusseldorf, prima che gli uomini del ct Rebrov sfidassero (e rimontassero) la Slovacchia: un discorso che ha caricato gli ucraini

Il discorso presidenziale alla squadra in mattinata, la rimonta contro la Slovacchia nel pomeriggio. Nel ritiro di Dusseldorf, dove la nazionale ucraina ha preparato la seconda sfida di questi Europei, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è infatti videocollegato per parlare ai calciatori, riuniti al completo in una sala del loro albergo. Un saluto e un discorso che hanno sicuramente contribuito a motivare gli uomini del ct Rebrov, che poi sono scesi in campo nel match delle 15 e hanno battuto la nazionale slovacca, rimontandola e centrando il primo successo nel torneo.