Darmian: "Vietato fare calcoli con la Croazia"

Le parole di Matteo Darmian, in conferenza stampa, in vista del match tra Croazia e Italia: "Sono convinto che le sconfitte a volte aiutano a crescere, sono convinto che possiamo vincere. Dobbiamo essere più equilibrati e trasformare la rabbia per la sconfitta con la Spagna in energia positiva"

Giornata di conferenza stampa per Matteo Darmian che ha presentato la prossima sfida dell'Italia contro la Croazia. "Sicuramente in questi giorni analizzeremo quanto fatto con la Spagna per cercare di non commettere gli errori fatti. Per quanto riguarda la preparazione stiamo bene e ci prepareremo per questa partita nel migliore dei modi per portare a casa un risultato importante. Noi cercheremo di fare la nostra partita, di mettere in campo la nostra qualità. La Croazia è forte, ha esperienza, oltre a Brozovic ha tanti giocatori di qualità e dovremo stare attenti. Ma noi dovremo fare la nostra partita con le nostre armi e sono sicuro li metteremo in difficoltà. Niente calcoli, scenderemo in campo per vincere".