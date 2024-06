Le probabili formazioni di Croazia-Italia

L'Italia si prepara per affrontare la Croazia nel terzo e ultimo match del gruppo B di Euro 2024 (diretta lunedì 24 giugno alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW). Spalletti ha provato una formazione con Darmian al posto di Dimarco e Retegui al centro dell'attacco per Scamacca. Possibili dal 1' anche Cambiaso e Cristante. Dubbi su Jorginho. Nella Croazia fuori Brozovic e Perisic

CROAZIA-ITALIA, LA VIGILIA LIVE