Giornata di vigilia per l'Italia, attesa al trasferimento a Lipsia per la decisiva partita contro la Croazia in programma domani. Il CT Luciano Spalletti parlerà alle 18:45. Attese novità di trasformazione: Federico Dimarco si è allenato a parte dopo la sconfitta contro la Spagna e va verso il forfait. Cambiaso e Darmian le alternative. Previsti cambiamenti anche nella Croazia con il rilancio di Pasalic