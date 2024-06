Nessun problema per il Portogallo di Martinez, che regola la Turchia di Montella e strappa il pass per gli ottavi di finale da primo del girone: a Dortmund finisce 3-0 con gol di Bernardo Silva, Bruno Fernandes e autogol clamoroso di Akaydin (il peggiore insieme col suo portiere). Il migliore in campo è Pepe, un gigante in difesa a dispetto dei 41 anni. Di seguito i voti del match a cura di Massimo Marianella

GLI HIGHLIGHTS DI TURCHIA-PORTOGALLO