A Sky Sport è intervenuto Alessandro Bastoni , difensore azzurro in gol alla prima giornata nella rimonta contro l' Albania . Queste le sue parole alla vigilia della sfida da dentro o fuori contro la Croazia , direttamente dal Leipzig Stadium: "Non ci aspettavamo neanche noi una batosta del genere contro la Spagna, ma penso ci possa far bene. Dalle sconfitte si apprende sempre qualcosa. Abbiamo analizzato tanto l'ultima partita, sappiamo cosa non dobbiamo ripetere per far meglio ”.

Bastoni: "Anche con l'Inter bastava un pari in Champions, ma..."

All'Italia basta anche solo un pari per garantirsi il passaggio del turno, ma Bastoni non si fida: "Ho già vissuto con l’Inter questa situazione: ci bastava il pareggio in Champions contro l’Atletico per passare e non ci è andata benissimo. Dal punto di vista mentale non sarà così per noi. Vogliamo andare in campo per vincere, è importante anche a livello mentale per noi dopo la batosta con la Spagna. L’input è quello delle scorse partite, perfezionando i movimenti sbagliati analizzati dopo la Spagna, cercheremo di imporre il nostro gioco, quello che vuole il mister e quello che vogliamo noi, perché è sempre bello giocare con la palla e proveremo a far questo. Un altro gol come con l’Albania? Chi fa gol conta poco, l’importante è passare, ce lo meritiamo tutti, se lo merita la gente a casa, puntiamo a far bene”.