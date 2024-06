Polonia, Lewandoski: "Ancora non è il momento di lasciare la Nazionale"

L'Europeo della Polonia è stato da dimenticare. Due sconfitte contro Austria e Olanda per sancire un'eliminazione precoce quanto inaspettata. La fine di un ciclo secondo molti anche guardando la carta d'identità di alcuni protagonisti. Su tutti Robert Lewandowski, 35enne stella del Barcellona, che ha vissuto un Europeo in salita per l'infortunio al bicipite femorale sinistro patito nell'ultima partita di preparazione contro la Turchia. Ha saltato il match contro l'Austria ed è entrato nella ripresa contro l'Olanda. Con la Francia ci sarà dal primo minuto e per qualcuno quella di domani potrebbe essere la sua ultima partita in Nazionale. La sua risposta in conferenza stampa toglie ogni dubbio: "Non voglio avere rimpianti sul ritiro e quindi non voglio lasciare il calcio se ho le possibilità di giocare più a lungo. Allo stesso tempo, non voglio vivere male quella decisione quando arriverà il momento. Ad oggi non è ancora arrivato. Ho bisogno di sentirlo. Di sicuro nessuno mi influenzerà dall’esterno, solo me stesso e la mia famiglia”.

vedi anche Gli highlights di Polonia-Austria 1-3