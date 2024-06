Il motivo sarebbe una legge sul lavoro minorile in vigore in Germania. Cosa rischia se non dovesse rispettare questa norma? Una multa di 30mila euro...

C’è un curioso caso che riguarda Lamine Yamal, 'vittima' della legge sul lavoro minorile in vigore in Germania. Secondo quanto ricostruito dalla Bild, al giocatore sarebbe impedito di poter giocare fino alla fine le partite dell'Europeo che iniziano alle 21 (tipo Spagna-Albania, ad esempio).

La norma tedesca parla chiaro: i ragazzi minorenni non possono lavorare oltre le 20 , mentre per gli atleti è concessa una deroga fino alle 23 . Orario nel quale, però, il giocatore non deve più essere presente su luogo di lavoro (quindi allo stadio). Circostanza già accaduta nel match contro l’Italia. In quel caso, il Ct della Spagna de la Fuente ha sostituito Yamal al 71’ (alle ore 22.30 cira) così da permettergli di fare la doccia e terminare il suo 'lavoro' entro l’orario stabilito.

I prossimi impegni della Spagna

Già questa sera, 24 giugno, la Spagna giocherà ancora alle ore 21 contro l’Albania. Il match però non sarà fondamentale per le Furie Rosse considerando la qualificazione agli ottavi già ottenuta. Per Yamal, invece, potrebbero sorgere delle problematiche in occasione dell’ottavo di finale che la Spagna giocherà, contro la migliore terza del girone A/D/E/F, domenica 30 giugno alle ore 21. In caso di violazioni, per la Spagna è prevista una multa di 30mila euro.