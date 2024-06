Aveva destato curiosità, soprattutto sui social, un video di un tifoso in kilt e con la maglia della Scozia, visto giovedì in tribuna durante il match Inghilterra-Danimarca. Cosa ci faceva lì? Il motivo è presto spiegato: è arrivato ultimo al Fantacalcio ed è stato costretto dagli amici ad andare a vedere la nazionale di Kane e Bellingham vestito da tifoso scozzese. Con tanto di soprannome sulla maglia della Scozia che è meglio non tradurre: Mc Shit Ultimo al Fanta…

