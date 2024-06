In attesa della sfida con l'Italia, prosegue la preparazione della Svizzera. Yakin teme possibili spie dalla SWR Television Tower, posta nelle vicinanze: per questo gli elvetici hanno messo degli steward a blindare l'allenamento

La paura di possibili 'spie' caratterizza la preparazione della Svizzera in vista degli ottavi di finale contro l'Italia. Come se non bastasse il furto dei tre computer - in cui erano contenute analisi generali sulle squadre e nulla di specifico sull'Italia, quindi si presume un furto legato ai valori economici degli oggetti rubati -, c'è poi soprattutto la situazione del campo di allenamento della nazionale a incutere timore al Ct Yakin. La struttura di Waldau, infatti, è posta nelle immediate vicinanze della SWR Television Tower, alta circa 200 metri e aperta ai turisti: dalla sommità è possibile vedere il campo dove si allena la Svizzera e rubare eventuali segreti. Ma per ovviare a ciò la nazionale elvetica ha posto rimedio.