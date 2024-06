Come racconta il nostro Francesco Cosatti, l'avversaria dell'Italia agli ottavi ha blindato l'allenamento di oggi a Stoccarda. Il racconto della loro giornata dal ritiro alle possibili scelte di formazione del CT Yakin, che dovrebbe confermare quasi in blocco l'ultimo undici: Stergiou favorito per sostituire lo squalificato Widmer, ballottaggio tra Vargas e Rieder sulla trequarti

L'ALLENAMENTO BLINDATO DELLA SVIZZERA - ITALIA, LE NEWS LIVE