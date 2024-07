Come comunicato dalla Uefa, Jude Bellingham sarà investigato per "una potenziale violazione delle regole fondamentali di buona condotta", in seguito a un gestaccio durante l'esultanza del gol del momentaneo pareggio degli inglesi contro la Slovacchia, partita poi vinta dalla squadra di Southgate. L'attaccante risponde su X: "Un gesto scherzoso con alcuni amici stretti che erano alla partita"

La UEFA aprirà un’investigazione su Jude Bellingham a causa di un gestaccio dell’inglese dopo aver agguantato il momentaneo pareggio con un gol in rovesciata al 95' contro la Slovacchia. Grazie alla sua rovesciata, la nazionale di Southgate è andata ai i tempi supplementari, dove hanno segnato il gol della vittoria che li ha portati agli ottavi di finale di Euro 2024. In molti hanno insinuato che il gesto di Bellingham fosse rivolto alla panchina slovacca, ma il 22enne del Real Madrid ha replicato su X: “Un gesto scherzoso con alcuni amici stretti che erano alla partita. Non posso che esprimere tutto il mio rispetto per come ha giocato stasera la squadra slovacca”.