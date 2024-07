Il centrocampista dell’Inghilterra ha parlato a Sky dopo la vittoria ai supplementari contro la Slovacchia: "Che partita e che momento per essere un giocatore dell’Inghilterra e qualificarsi ai quarti". Poi su Bellingham: "Può fare quello che vuole". Infine anche un messaggio per Ilicic, dopo l’incontro della scorsa settimana contro la Slovenia: "È un grande giocatore e sono felice che sia tornato" IL TABELLONE DI EURO 2024

Prima la paura per la possibile eliminazione agli ottavi, poi la gioia per la rimonta arrivata grazie alla prodezza di Jude Bellingham e al gol di Harry Kane. "Che partita e che momento per essere un giocatore dell’Inghilterra e qualificarsi ai quarti", spiega a Sky Sport il centrocampista Declan Rice. "Un match così – continua – ti chiede tanto a livello mentale. Ho appena giocato una partita che sarà ricordata per sempre e caratterizzata da un momento speciale di un giocatore altrettanto speciale, come Jude e la sua rovesciata".

"Bellingham può fare quello che vuole" Nell'assalto finale, con la Slovacchia a difendere l'1-0, a salvare gli inglesi ci ha pensato Bellingham in rovesciata. Un gol determinante arricchito da un gesto tecnico da vero fuoriclasse: "È merito della fiducia che ha in sé stesso – puntualizza Rice -. È anche giusto così, perché ha appena vinto la Champions, ora ha segnato anche in rovesciata. Può fare quello che vuole".

E l'aneddoto su Ilicic... Infine, sempre ai microfoni di Filippo Benincampi, Rice è tornato a parlare di un aneddoto relativo alla scorsa settimana. Nel match della fase a gironi che l'Inghilterra ha giocato contro la Slovenia, il centrocampista dell'Arsenal si è complimentato con Ilicic ribadendo il grande rispetto che nutre nei confronti del giocatore 36enne: "Quando è entrato in campo ho ripensato alla sua storia che avevo letto qualche mese fa. Mi ricordo quando giocava nell'Atalanta e ho riguardato dei video. Era davvero un grande giocatore. Lo ricordo nelle partite di Champions e in Serie A. Ha passato momenti brutti ma è tornato in campo dopo ben 3 anni, è stato speciale. Quello che ha passato non è bello: è un grande giocatore e sono felice che sia tornato".