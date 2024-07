Montella: "Senza Calha per un giallo inspiegabile"

Alla vigilia della sfida di Lipsia contro l’Austria, le parole dell’allenatore italiano, ct della Turchia, costretta a giocare senza l’interista Calhanoglu, squalificato: “Certi gialli inspiegabili -ha detto Montella- diventano determinanti soprattutto se ingiusti. Sappiamo i punti di forza dell’Austria ma ci giocheremo i nostri. A volte meglio avere gioventù che esperienza”. Il match in programma domani alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, 4K e 251 LE PROBABILI FORMAZIONI

“Ci sono dei gialli inspiegabili, non voglio essere critico perché ho visto anche altre partite ma se arriva la squalifica dopo due ammonizioni, il giallo diventa determinante soprattutto se è ingiusto. A noi è successo con Calhahnoglu, con Samet (Akaydin, ndr): ci sta ma avremo due assenze importanti”. Così Vincenzo Montella in un'intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida di domani della sua Turchia contro l’Austria, in programma alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, 4K e 251 . “Chi giocherà al posto di Calha? Qualcuno giocherà… (sorride, ndr)” la risposta del ct della nazionale turca, che ha parlato dell’emozione di giocare questo ottavo: “È un’emozione e un orgoglio rappresentare un paese grande e bello come la Turchia, e numeroso specie qui in Germania. È una partita importante, sia professionalmente che umanamente"

Montella: "Epilogo Italia ha deluso tutti" "Abbiamo perso con l'Austria l’ultima amichevole anche pesantemente (0-6 a marzo, ndr), è una partita diversa e di un altro livello, è un ottavo. Noi rispettiamo molto l’Austria, sappiamo i loro punti di forza. Forse è la squadra più forte per certi aspetti, nel recupero palla, nell’aggressività offensiva e nelle transizioni ma noi abbiamo le nostre carte e giocheremo sui nostri punti di forza". Una Turchia che da tempo non raggiungeva questi risultati: il fattore emotivo può spostare? "L’abitudine è importante, abbiamo alcuni ragazzi giovani, siamo una delle poche squadre che nell’ultima partita ha iniziato con due 2005, siamo giovani ma a volte la gioventù ti porta a essere più spensierato. A volte è meglio che avere esperienza”. Chiusura sull’Italia, già eliminata: “Sinceramente l’epilogo non me l’aspettavo, nessuno si aspettava chissà che, alla vigilia nessuno la pronosticava tra le favorite o le prime 4, ma l’uscita di questo tipo ha deluso un po’ tutti”.

Turchia, con l'Austria Montella senza Calhanoglu La partita di domani a Lipsia vale il pass per i quarti di finale di Euro 2024. La squadra di Montella ha la spinta aggiuntiva di voler cancellare l'umiliante 6-0 subito a fine marzo in amichevole ma non sarà un compito facile piegare la nazionale di Ralf Rangnick, che ha vinto il suo girone strappando il primo posto alla Francia grazie alle vittorie su Polonia e Olanda. Montella ha sottolineato proprio questo aspetto, descrivendo la rivale come "una squadra molto fisica, organizzata, che gioca quasi come una di club per come si trovano”. “Noi dovremo gestire al meglio le nostre emozioni, perché siamo la squadra più giovane agli ottavi", ha aggiunto il tecnico italiano, che deve gestire due assenze importanti, il difensore centrale Samet Akaydin e soprattutto il capitano Hakan Calhanoglu, che stava guidando la squadra in maniera impeccabile oltre ad aver firmato la rete decisiva contro la Repubblica Ceca. L'interista è squalificato contro l'Austria.