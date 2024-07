Quasi 1 milione e 300 mila euro. A tanto ammonta, secondo quanto riportato da The Athletic, il costo complessivo delle multe pagate durante la fase a gironi degli Europei. Le sanzioni interessano quasi esclusivamente comportamenti fuori legge dei tifosi, ma una parte 'punisce' anche le stesse Federazioni, come quella tedesca, colpevole di non aver protetto il campo dall'invasione di alcuni sostenitori. Ecco la classifica delle nazionali che hanno pagato più multe

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DEGLI EUROPEI